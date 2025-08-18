Военнослужащие ВВС и войск ПВО Беларуси прибыли в РФ для участия в оперативно-тактическом учении

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прибыли в Российскую Федерацию для участия в оперативно-тактическом учении в составе родов войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В ведомстве отметили, что на учении, которое пройдет на полигоне Ашулук, военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, выполнят практически боевые пуски ракет, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушного и воздушного боя. -0-