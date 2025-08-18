Глава киевского режима Владимир Зеленский, прислушавшись к просьбам администрации США, решил добавить в свой образ делового стиля — нелегитимный президент Украины прибыл в пиджаке и рубашке черного цвета на встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Ранее издание Axios сообщало, что Белый дом обратился к украинским официальным лицам, поинтересовавшись о том, в каком виде Зеленский появится на встрече с американским лидером. При этом источник также заявил, что глава киевского режима надел тот же черный пиджак, в котором он присутствовал на саммите НАТО в Нидерландах в июне этого года.
При этом сам глава Белого дома положительно оценил внешний вид Зеленского на из встрече в Вашингтоне. Трамп подчеркнул, что ему нравится новый, более деловой образ главы киевского режима, похвалив Зеленского за выбор костюма на переговоры.