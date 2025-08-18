Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский надел пиджак на встречу с Трампом в Белом доме

Зеленский надел черный пиджак и рубашку перед началом переговоров с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский, прислушавшись к просьбам администрации США, решил добавить в свой образ делового стиля — нелегитимный президент Украины прибыл в пиджаке и рубашке черного цвета на встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее издание Axios сообщало, что Белый дом обратился к украинским официальным лицам, поинтересовавшись о том, в каком виде Зеленский появится на встрече с американским лидером. При этом источник также заявил, что глава киевского режима надел тот же черный пиджак, в котором он присутствовал на саммите НАТО в Нидерландах в июне этого года.

При этом сам глава Белого дома положительно оценил внешний вид Зеленского на из встрече в Вашингтоне. Трамп подчеркнул, что ему нравится новый, более деловой образ главы киевского режима, похвалив Зеленского за выбор костюма на переговоры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше