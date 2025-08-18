Зеленский надел пиджак на встречу с Трампом в Белом доме

Ранее издание Axios сообщало, что Белый дом обратился к украинским официальным лицам, поинтересовавшись о том, в каком виде Зеленский появится на встрече с американским лидером. При этом источник также заявил, что глава киевского режима надел тот же черный пиджак, в котором он присутствовал на саммите НАТО в Нидерландах в июне этого года.