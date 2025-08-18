В Ростовской области точки бесплатного Wi-Fi появились на «Яндекс картах»

Министерство цифрового развития региона совместно с компанией «Яндекс» добавило на сервис «Яндекс карты» информацию о расположении около 2 тысяч бесплатных точек Wi-Fi по всему региону. Эта функция поможет жителям и гостям региона оставаться на связи даже при проблемах с мобильным интернетом. Для поиска точек достаточно ввести в приложении запросы: «бесплатный wi-fi», «точки wi-fi» или «точки вайфай». Данные о доступных сетях также можно найти на сайте геоинформационной системы Ростовской области, в приложениях 2ГИС и на официальном сайте минцифры региона.