В Ростовской области точки бесплатного Wi-Fi появились на «Яндекс картах»

Точки бесплатного Wi-Fi в Ростовской области появились на «Яндекс картах» в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Министерство цифрового развития региона совместно с компанией «Яндекс» добавило на сервис «Яндекс карты» информацию о расположении около 2 тысяч бесплатных точек Wi-Fi по всему региону. Эта функция поможет жителям и гостям региона оставаться на связи даже при проблемах с мобильным интернетом. Для поиска точек достаточно ввести в приложении запросы: «бесплатный wi-fi», «точки wi-fi» или «точки вайфай». Данные о доступных сетях также можно найти на сайте геоинформационной системы Ростовской области, в приложениях 2ГИС и на официальном сайте минцифры региона.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.