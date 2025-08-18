Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области открылось молодежное пространство «ДвижПариж»

Оно расположено в Доме культуры села Париж Нагайбакского района.

Новое молодежное пространство «ДвижПариж» открылось в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.

Оно расположено в помещении местного Дома культуры. Предварительно там провели ремонт, закупили современную мебель и настольные игры для юных посетителей. После официальной церемонии открытия для гостей организовали мастер-класс по рисованию и творческие мастерские.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.