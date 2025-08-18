В Челябинской области открылось молодежное пространство «ДвижПариж»

Новое молодежное пространство «ДвижПариж» открылось в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Оно расположено в помещении местного Дома культуры. Предварительно там провели ремонт, закупили современную мебель и настольные игры для юных посетителей. После официальной церемонии открытия для гостей организовали мастер-класс по рисованию и творческие мастерские.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.