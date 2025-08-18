Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за переданное Путину письмо

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп за то, что та передала письмо о похищенных детях российскому лидеру Владимиру Путину. С таким заявлением он выступил в рамках встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник, 18 августа.
— Большое спасибо, господин президент. Если можно, прежде всего, благодарю вас за приглашение Я благодарю вашу жену, первую леди Соединенных Штатов. Она подписала письмо Путину о наших похищенных детях, — сказал Зеленский на мероприятии.
Отдельно украинский лидер поблагодарил Трампа за усилия по прекращению конфликта на Украине. Трансляцию встречи ведет телеканал Sky News.
Первая леди США передала через мужа Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в России и на Украине. Письмо датировано 15 августа 2025 года. Супруга президента США призывает главу РФ «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено». Мелания описала детские мечты о любви, безопасности и возможностях и призвала Путина «заботиться о следующем поколении» и как родителя, и как лидера державы. Документ был передан во время переговоров на Аляске.