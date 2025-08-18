Ричмонд
В Свердловской области прошел Фестиваль здоровья и творчества

В мероприятии приняли участие около 300 человек.

Первый Фестиваль здоровья и творчества прошел в селе Черданцево Свердловской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Сысертского городского округа.

В мероприятии приняли участие около 300 человек. На территории фермерского подворья развернулась ярмарка местных продуктов, прошли мастер-классы по танцам и оздоровительным практикам. Особый интерес вызвал «урожайный баттл», где выбирали самые необычные овощи. Победители получили символические «Золотые грабли» и «Золотую лейку». Завершился праздник концертом местных коллективов и общей фотосессией в тематических фотозонах.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.