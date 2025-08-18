В Туле начался этап строительства веломаршрута «Лев Толстой»

Второй этап создания крупного велопешеходного маршрута, который соединит центральные районы Тулы с поселком Косая Гора, начался в Тульской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Новая часть маршрута пройдет от проспекта Ленина через Щекинское и Орловское шоссе до лыжероллерной трассы имени В. П. Веденина. Специалисты уже приступили к работам на улице Шоссейной. В ходе проекта запланированы подготовка основания дорожки, асфальтирование, установка защитных ограждений и специальной велоинфраструктуры. Особое внимание уделят безопасности и комфорту пользователей — появятся ремонтные станции, специальные урны, будет проведено озеленение территории. Завершить строительство планируется уже в ноябре этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.