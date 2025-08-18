В Туле начался этап строительства веломаршрута «Лев Толстой»

Новая часть маршрута пройдет от проспекта Ленина через Щекинское и Орловское шоссе до лыжероллерной трассы имени В. П. Веденина. Специалисты уже приступили к работам на улице Шоссейной. В ходе проекта запланированы подготовка основания дорожки, асфальтирование, установка защитных ограждений и специальной велоинфраструктуры. Особое внимание уделят безопасности и комфорту пользователей — появятся ремонтные станции, специальные урны, будет проведено озеленение территории. Завершить строительство планируется уже в ноябре этого года.