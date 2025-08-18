Трамп заявил, что весь мир хочет завершения конфликта на Украине

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Трампа, что как он сам, так и президент России Владимир Путин и нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский заинтересованы в скорейшем завершении конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что в ходе мирных процессов сохраняются сложные вопросы относительно остановки боевых действий.