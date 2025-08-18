Ричмонд
Трамп заявил, что весь мир хочет завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что в настоящее время невозможно оценить сроки урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Завершения вооруженного конфликта на Украине хотят как Москва и Киев, так и весь мир. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.

По словам главы Белого дома, он уверен в том, что украинский конфликт завершится. При этом Трамп подчеркнул, что в настоящее время оценить сроки урегулирования боевых действий невозможно.

Президент США также выразил мнение, что разрешение конфликта на Украине должно быть долгосрочным.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Трампа, что как он сам, так и президент России Владимир Путин и нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский заинтересованы в скорейшем завершении конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что в ходе мирных процессов сохраняются сложные вопросы относительно остановки боевых действий.

