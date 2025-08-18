Ричмонд
Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов в стране. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 18 августа, в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.

— Надо сделать это в ситуации, когда у нас обеспечена безопасность; нам нужно перемирие, чтобы провести открытые демократические выборы, — сказал он. Трансляцию переговоров ведет телеканал Sky News.

Встреча Трампа и Зеленского началась вечером того же дня по московскому времени. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.

Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.

Трамп публично в очередной раз подчеркнул, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией, а также выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин хочет завершить конфликт.

