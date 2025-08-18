Две промышленные компании Челябинской области повысят эффективность

«Челябинский завод технологической оснастки» имени В. Т. Кушина (ЧЗТО) и завод «Соединительные отводы трубопроводов» (СОТ) начали внедрение бережливых технологий при поддержке экспертов регионального центра компетенций. ЧЗТО специализируется на выпуске оборудования для нефтегазовой отрасли. Команда начала внедрять бережливые технологии на производстве шиберной задвижки. Завод «СОТ» применяет новые подходы при изготовлении трубопроводных отводов. На предприятии запустили процесс непрерывных улучшений по производству стальных горячегнутых отводов для трубопроводов диаметром 720 мм.