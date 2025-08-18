Две промышленные компании Челябинской области повысят эффективность

Два ведущих промышленных предприятия Челябинской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном Фонде развития промышленности.
«Челябинский завод технологической оснастки» имени В. Т. Кушина (ЧЗТО) и завод «Соединительные отводы трубопроводов» (СОТ) начали внедрение бережливых технологий при поддержке экспертов регионального центра компетенций. ЧЗТО специализируется на выпуске оборудования для нефтегазовой отрасли. Команда начала внедрять бережливые технологии на производстве шиберной задвижки. Завод «СОТ» применяет новые подходы при изготовлении трубопроводных отводов. На предприятии запустили процесс непрерывных улучшений по производству стальных горячегнутых отводов для трубопроводов диаметром 720 мм.
Эксперты будут сопровождать предприятия полгода. Затем еще 2,5 года компании продолжат оптимизацию самостоятельно. Это позволит увеличить объемы производства, снизить затраты и укрепить позиции на рынке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.