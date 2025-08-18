Ричмонд
Трамп: Сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украины прекращается

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров в Овальном кабинете Белого дома пригрозил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».

По словам главы американского государства, для урегулирования российско-украинского военного конфликта не требуется прекращение огня. Президент обратил внимание на то, что ему удалось добиться остановки других войн и без этого предварительного условия.

— Сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украины прекращается, — передает слова Трампа телеканал Sky News.

Трамп лично встретил Зеленского у Белого дома и поприветствовал гостя, когда тот вышел из автомобиля, пожав ему руку. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом. Зеленский среди прочего допустил, что на Украине пройдут выборы.

Он также говорил, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

