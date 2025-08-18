Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Выборгском районе Санкт-Петербурга открыли новую детскую площадку

Она расположена на улице Тихоокеанской в поселке Парголово.

Детскую площадку построили на улице Тихоокеанской в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.

Специалисты установили там игровое оборудование для малышей и подростков, а также качели и скамейки. Они размещены на травмобезопасном покрытии.

«Мы стремимся сделать наш район комфортным и безопасным для всех, особенно для наших детей. Поэтому особое внимание уделили качеству оборудования и созданию интересной игровой среды. Уверен, эта площадка станет любимым местом для игр и отдыха!» — отметил глава района Виктор Полунин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.