В Выборгском районе Санкт-Петербурга открыли новую детскую площадку

Детскую площадку построили на улице Тихоокеанской в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Специалисты установили там игровое оборудование для малышей и подростков, а также качели и скамейки. Они размещены на травмобезопасном покрытии.
«Мы стремимся сделать наш район комфортным и безопасным для всех, особенно для наших детей. Поэтому особое внимание уделили качеству оборудования и созданию интересной игровой среды. Уверен, эта площадка станет любимым местом для игр и отдыха!» — отметил глава района Виктор Полунин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.