В Нижневартовске появится первый в Югре оптометрист

Первый в регионе специалист по подбору очков и контактных линз начнет прием в городской поликлинике № 1 Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа с 1 сентября в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Выпускница Омского медицинского университета Екатерина Баженова станет первым оптометристом в Югре. В этом году учреждение впервые выпустило специалистов со средним медицинским образованием этого профиля. Молодой специалист уже проходит стажировку, а для работы полностью оборудован специальный кабинет с современной аппаратурой. В нем есть авторефрактометры, тонометры и диоптриметры. Оптометрист сможет проверить остроту зрения, провести осмотр и выявить признаки заболеваний глаз, чтобы при необходимости направить пациента к офтальмологу. Ожидается, что принимать там можно будет до 30 пациентов в смену.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.