В Нижневартовске появится первый в Югре оптометрист

Выпускница Омского медицинского университета Екатерина Баженова станет первым оптометристом в Югре. В этом году учреждение впервые выпустило специалистов со средним медицинским образованием этого профиля. Молодой специалист уже проходит стажировку, а для работы полностью оборудован специальный кабинет с современной аппаратурой. В нем есть авторефрактометры, тонометры и диоптриметры. Оптометрист сможет проверить остроту зрения, провести осмотр и выявить признаки заболеваний глаз, чтобы при необходимости направить пациента к офтальмологу. Ожидается, что принимать там можно будет до 30 пациентов в смену.