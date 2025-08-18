Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется

Глава Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским счел, что прекращение огня на Украине уже не требуется. Трансляцию события ведет youtube-канал Белого дома.

Срочная новость.

Глава Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским счел, что прекращение огня на Украине уже не требуется. Трансляцию события ведет youtube-канал Белого дома.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше