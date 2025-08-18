Молодежный форум «Ростов» соберет на берегу Азовского моря 420 участников

Всероссийский молодежный образовательный форум «Ростов» пройдет с 8 по 12 сентября в Неклиновском районе Ростовской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие, организованное платформой «Росмолодежь. Форумы», соберет 420 самых активных участников из более чем 3 тысяч подавших заявки. Форум традиционно посвящен развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. В этом году образовательная программа сделает акцент на практических навыках: участники получат возможность разработать собственные проекты для села, прокачать лидерские качества и бизнес-компетенции.
Особое внимание уделено грантовой поддержке — молодые люди от 14 до 35 лет могут претендовать на финансирование своих инициатив в размере до 1,5 млн рублей. Прием заявок на грантовую поддержку продлен до 30 августа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.