В детском центре «Зеркальный» в Петербурге выбрали лучших вожатых года

Региональный конкурс профессионального мастерства среди вожатых завершился в детском центре «Зеркальный» Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в ходе национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Свои навыки в организации детского досуга, решении педагогических задач и работе в команде демонстрировали 18 участников из оздоровительных лагерей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особое внимание жюри уделяло умению вожатых находить подход к детям и творчески решать нестандартные ситуации. Имена победителей в номинациях «Вожатый-дебют», «Опытный вожатый» и «Напарники» станут известны на церемонии закрытия летней оздоровительной кампании.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.