Эксперты выяснили, на что обращают внимание россияне при поиске работы

Для 35% опрошенных россиян ключевым фактором при выборе работы является стабильность компании-работодателя.
При поиске работы россиян больше всего интересует стабильность компании и высокий статус работодателя на рынке труда. Эти факторы выступают ключевыми для 35% и 18% опрошенных соискателей работы соответственно. Такими данными поделились с URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«Проведенный нами опрос выявил четкие тенденции в поведении соискателей. Эти данные подтверждают наш стратегический курс на создание инструментов, которые помогают пользователям находить не просто работу, а надежное место для профессионального развития. Поэтому мы внедрили на площадке новый фильтр “Крупные компании” для поиска вакансий от крупных работодателей», — пояснил директор Trust&Safety «Авито Работы» Иван Беляков.
Эксперт отметил, что рейтинг крупных компаний формируется на основе анализа внешних рыночных данных. В их числе авторитетные рейтинги работодателей, финансовые показатели компании и активность на платформе и другое.