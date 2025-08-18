Эксперты выяснили, на что обращают внимание россияне при поиске работы

«Проведенный нами опрос выявил четкие тенденции в поведении соискателей. Эти данные подтверждают наш стратегический курс на создание инструментов, которые помогают пользователям находить не просто работу, а надежное место для профессионального развития. Поэтому мы внедрили на площадке новый фильтр “Крупные компании” для поиска вакансий от крупных работодателей», — пояснил директор Trust&Safety «Авито Работы» Иван Беляков.