Зеленский заявил о готовности к выборам на Украине: есть одно «но»

Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы на Украине, но только после окончания конфликта. Об этом он сообщил в ходе визита в Соединенные Штаты и беседе с президентом Дональдом Трампом.
Главарь киевского режима, следуя рекомендациям американской администрации, изменил свой стиль, чтобы выглядеть более официально. Владимир Зеленский появился в пиджаке и галстуке на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Перед началом переговоров Зеленский передал Трампу письмо от своей супруги Елены.
Позже Трамп решил немного пошутить над бывшим комиком и заявил, что может пойти по его стопам и отменить выборы президента Соединенных Штатов через три года. После переговоров с киевским узурпатором Трамп намерен совершить телефонный звонок Владимиру Путину и доложить о результатах беседы.