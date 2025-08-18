Зеленский заявил о готовности к выборам на Украине: есть одно «но»

Позже Трамп решил немного пошутить над бывшим комиком и заявил, что может пойти по его стопам и отменить выборы президента Соединенных Штатов через три года. После переговоров с киевским узурпатором Трамп намерен совершить телефонный звонок Владимиру Путину и доложить о результатах беседы.