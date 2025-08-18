Ричмонд
Трамп сделал заявление о прекращение огня на Украине: сказал коротко и ясно

Трамп заявил, что прекращение огня в конфликте на Украине уже не требуется.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в вооруженном конфликте на Украине уже не требуется. Такое мнение глава Белого дома выразил во время встречи в Вашингтоне с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что прекращение огня не является обязательным условием для заключения мирного соглашения между сторонами, поскольку работа над ним может вестись и во время боевых действий.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над сделкой», — отметил глава Белого дома.

Ранее президент США также заявлял, что не только Москва и Киев, но и весь мир хочет завершения украинского конфликта. Как отметил Трамп, боевые действия рано или поздно подойдут к концу. При этом глава США отметил, что в настоящее время оценить реальные сроки регулирования боевых действий невозможно.

