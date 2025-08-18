Петербургские педагоги покоряют Арктику на «Ледоколе знаний»

«Ледокол знаний» несет уникальную просветительскую миссию. Лучшие школьники со всего мира получают возможность погрузиться в мир науки под руководством ведущих экспертов в области атомных технологий, освоения космоса и многих других тем. Это стимул для дальнейшего развития в научной сфере и выбора будущей профессии. Ежегодно конкуренция растет, ребята проходят серьезный отбор. Международная арктическая экспедиция «Росатома» дает шанс талантливым школьникам проявить себя и найти свое призвание, — отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.