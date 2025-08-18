Петербургские педагоги покоряют Арктику на «Ледоколе знаний»

Два петербургских педагога и представители молодежной политики отправились в уникальную экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы», организованную в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
В составе международной команды из 66 школьников 21 страны мира находятся победитель всероссийского конкурса «Учитель года» Леонид Дедюха и учитель физики лицея № 419 Алексей Борзых. Экспедиция пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Она продлится до 22 августа. Участников ждет насыщенная образовательная программа.
«Ледокол знаний» несет уникальную просветительскую миссию. Лучшие школьники со всего мира получают возможность погрузиться в мир науки под руководством ведущих экспертов в области атомных технологий, освоения космоса и многих других тем. Это стимул для дальнейшего развития в научной сфере и выбора будущей профессии. Ежегодно конкуренция растет, ребята проходят серьезный отбор. Международная арктическая экспедиция «Росатома» дает шанс талантливым школьникам проявить себя и найти свое призвание, — отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.