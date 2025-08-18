Трамп пообещал предоставить Украине «очень хорошую защиту»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что предоставит Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующие заявления он сделал в понедельник, 18 августа, в рамках встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
Также президент США анонсировал обсуждение военной помощи.
— Мы будем об этом говорить Будет много помощи. Это будет хорошо. Они [Европа] — первая линия обороны, потому что они там, они — Европа. Но мы собираемся им помочь, — сказал Трамп.
Трансляцию переговоров ведет телеканал Sky News.
При этом в рамках этой же встречи Трамп заявил, что «сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украины прекращается».
Встреча Трампа и Зеленского началась вечером того же дня по московскому времени. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.
Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.
Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.