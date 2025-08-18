Ричмонд
Трамп заявил, что Украины не будет в НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина не станет членом НАТО. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Срочная новость.

