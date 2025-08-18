«Он ждет звонка»: Трамп заявил, что свяжется с Путиным после встречи с Зеленским

Трамп лично встретил Зеленского у Белого дома и поприветствовал гостя, когда тот вышел из автомобиля, пожав ему руку. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом. Зеленский среди прочего допустил, что на Украине пройдут выборы. Однако Трамп пригрозил собеседнику полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».