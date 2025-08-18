«Он ждет звонка»: Трамп заявил, что свяжется с Путиным после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что после этой встречи свяжется с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Трампа, после этих переговоров может пройти трехсторонняя встреча с участием Зеленского и Путина, которая позволит добиться окончания военного конфликта между Москвой и Киевом.
— И если мы проведем встречу, у нас есть хорошие шансы закончить это… Он (Путин — прим. «ВМ») ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу, — передает слова президента США телеканал Sky News.
Трамп лично встретил Зеленского у Белого дома и поприветствовал гостя, когда тот вышел из автомобиля, пожав ему руку. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом. Зеленский среди прочего допустил, что на Украине пройдут выборы. Однако Трамп пригрозил собеседнику полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».