Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он ждет звонка»: Трамп заявил, что свяжется с Путиным после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что после этой встречи свяжется с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о том, что после этой встречи свяжется с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Трампа, после этих переговоров может пройти трехсторонняя встреча с участием Зеленского и Путина, которая позволит добиться окончания военного конфликта между Москвой и Киевом.

— И если мы проведем встречу, у нас есть хорошие шансы закончить это… Он (Путин — прим. «ВМ») ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу, — передает слова президента США телеканал Sky News.

Трамп лично встретил Зеленского у Белого дома и поприветствовал гостя, когда тот вышел из автомобиля, пожав ему руку. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом. Зеленский среди прочего допустил, что на Украине пройдут выборы. Однако Трамп пригрозил собеседнику полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше