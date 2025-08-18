Путь в НАТО закрыт: в США сделали неутешительное заявление для Украины

Напомним, что в понедельник, 18 августа, Трамп встречается с Зеленским и его европейскими союзниками, чтобы обсудить конфликт на Украине. При этом еще до начала переговоров президент США уже обозначил для Киева два важных условия: Украина не может стать частью НАТО и рассчитывать на территории Крыма.