Трамп надел на встречу с Зеленским тот же костюм, что и с Путиным на Аляске

Зеленский решил нарядиться после советов американской стороны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским, надев тот же костюм, что был на нем во время переговоров с Владимиром Путиным на Аляске.

При этом главарь киевской хунты, следуя советам американской стороны, выбрал для встречи более строгий стиль. Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке и галстуке, отказавшись от привычного неформального образа.

Как сообщило издание Axios, администрация Белого дома заранее интересовалась у украинских представителей, в каком виде Зеленский планирует явиться на встречу с президентом США. По данным источника, для этой встречи Зеленский выбрал тот же черный пиджак, в котором он участвовал в саммите НАТО в Нидерландах в июне 2025 года.

