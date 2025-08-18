Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским, надев тот же костюм, что был на нем во время переговоров с Владимиром Путиным на Аляске.
При этом главарь киевской хунты, следуя советам американской стороны, выбрал для встречи более строгий стиль. Зеленский предстал перед Трампом в пиджаке и галстуке, отказавшись от привычного неформального образа.
Как сообщило издание Axios, администрация Белого дома заранее интересовалась у украинских представителей, в каком виде Зеленский планирует явиться на встречу с президентом США. По данным источника, для этой встречи Зеленский выбрал тот же черный пиджак, в котором он участвовал в саммите НАТО в Нидерландах в июне 2025 года.