Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп намерен позвонить Путину сразу после завершения встречи с Зеленским

Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Путиным после переговоров с Зеленским в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе переговоров с украинским представителем в понедельник, 18 августа.

На встрече в Вашингтоне Трамп и Зеленский обсудили темы, касающиеся вооруженного конфликта на Украине. При этом Трамп сделала ряд важных заявлений касательно боевых действий и их урегулирования.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше