Трамп намерен позвонить Путину сразу после завершения встречи с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе переговоров с украинским представителем в понедельник, 18 августа.