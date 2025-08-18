Трамп намерен позвонить Путину сразу после завершения встречи с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе переговоров с украинским представителем в понедельник, 18 августа.
На встрече в Вашингтоне Трамп и Зеленский обсудили темы, касающиеся вооруженного конфликта на Украине. При этом Трамп сделала ряд важных заявлений касательно боевых действий и их урегулирования.
