Минпросвещения составило календарь каникул на новый учебный год

Министерство просвещения РФ составило календарь школьных каникул на новый 2025/26 учебный год.

При системе обучения по четвертям каникулы для школьников рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября). Далее самые длинные каникулы в учебный период — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Сроки весенних каникул — с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Летние каникулы начнутся 27 мая, и будут длиться, соответственно, до следующего учебного года, то есть до 1 сентября 2026 года.

В сообщении в официальном телеграм-канале министерства уточняется, что новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Согласно требованиям, срок каникул в течение года должен составлять не менее семи дней.