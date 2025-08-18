Трамп в очередной раз поиздевался над внешним видом Зеленского: «Наконец приоделся»

Зеленский в ответ заметил, что это лучшее, что у него есть, хотя его гардероб включает множество дорогих костюмов. Ранее Зеленский посещал Белый дом в черном свитере, что вызвало у Трампа ироничный комментарий о его наряде. На этот раз, прислушавшись к рекомендациям администрации США, Зеленский выбрал более деловой стиль. Он надел пиджак для встречи с американским президентом.