Трамп в очередной раз поиздевался над внешним видом Зеленского: «Наконец приоделся»

Трамп похвалил Зеленского за смену стиля на более деловой.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил внешний вид бывшего комика Владимира Зеленского на их сегодняшней встрече. Зеленский прибыл в черном костюме и черной рубашке без галстука. Трамп отметил, что новый образ Зеленского ему нравится, и похвалил его за выбор одежды.

«Мне это нравится, наконец приоделся», — заявил Трамп, указал на одежду главы киевского режима.

Зеленский в ответ заметил, что это лучшее, что у него есть, хотя его гардероб включает множество дорогих костюмов. Ранее Зеленский посещал Белый дом в черном свитере, что вызвало у Трампа ироничный комментарий о его наряде. На этот раз, прислушавшись к рекомендациям администрации США, Зеленский выбрал более деловой стиль. Он надел пиджак для встречи с американским президентом.

Издание Axios ранее сообщало, что Белый дом интересовался у украинских представителей, в каком виде Зеленский планирует явиться на встречу. По данным источника, Зеленский выбрал тот же черный пиджак, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне этого года.

Сам Трамп предпочел надеть тот же костюм, в котором он был на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

