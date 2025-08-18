Проектировщик железных дорог из Новосибирской области повысил эффективность

Компания «Промснаб-Сервис» из Новосибирской области, занимающаяся проектированием железнодорожных путей, увеличила выработку на 112% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций Новосибирской области.
«Мы провели картирование потока и выявили ряд проблем. Основные из них — это превышение сроков сдачи проекта, ненормативная загрузка персонала, сверхнормативное время поиска необходимой информации, отсутствие единой системы координации, отсутствие единых реестров, с которыми было бы удобно и понятно работать всему персоналу без исключения», — рассказал руководитель проектов РЦК Вячеслав Селиванов.
На предприятии провели анализ повторяющихся задач и перераспределили часть из них между сотрудниками смежных отделов, что позволило более равномерно распределить нагрузку на персонал. Также были внесены изменения в договор с внешними исполнителями, что позволило снизить количество ошибок в документах и, как следствие, сократить время на их исправление. Для ускорения поиска необходимых проектов была внедрена унифицированная система кодирования. Ключевым изменением стало внедрение CRM-системы, которая объединила все рабочие процессы в единое цифровое пространство. Это позволило сократить время на согласование документов и оперативно реагировать на изменения в проектах. Внедрение этих изменений позволило увеличить продуктивность сотрудников на 86% и выработку на 112%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.