Проектировщик железных дорог из Новосибирской области повысил эффективность

На предприятии провели анализ повторяющихся задач и перераспределили часть из них между сотрудниками смежных отделов, что позволило более равномерно распределить нагрузку на персонал. Также были внесены изменения в договор с внешними исполнителями, что позволило снизить количество ошибок в документах и, как следствие, сократить время на их исправление. Для ускорения поиска необходимых проектов была внедрена унифицированная система кодирования. Ключевым изменением стало внедрение CRM-системы, которая объединила все рабочие процессы в единое цифровое пространство. Это позволило сократить время на согласование документов и оперативно реагировать на изменения в проектах. Внедрение этих изменений позволило увеличить продуктивность сотрудников на 86% и выработку на 112%.