В Ростовской области не нашли подрядчика для благоустройства могил участников СВО

В Мясниковском районе Ростовской области не нашлось подрядчиков, готовых выполнить работы по благоустройству воинских захоронений участников специальной военной операции. Это следует из сайта Госзакупок.
Аукцион на сумму почти пять миллионов рублей завершился без единой заявки от потенциальных исполнителей.
Согласно техническому заданию, опубликованному на портале, подрядчик должен был установить по два цветника у каждой могилы, создать цоколи из армированного бетона с облицовкой черной керамогранитной плиткой, а также выложить плиткой прилегающую территорию. Все работы необходимо было завершить до восьмого декабря.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Ростовской области начали розыск вандала, осквернившего захоронения бойцов СВО.