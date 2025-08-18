В Ростовской области не нашли подрядчика для благоустройства могил участников СВО

Согласно техническому заданию, опубликованному на портале, подрядчик должен был установить по два цветника у каждой могилы, создать цоколи из армированного бетона с облицовкой черной керамогранитной плиткой, а также выложить плиткой прилегающую территорию. Все работы необходимо было завершить до восьмого декабря.