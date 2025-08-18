В лесах, на реках и в охотничьих угодьях. Госинспекция за полгода выявила более 5,2 тыс. нарушений

В первом полугодии 2025 года проведено более 3,4 тыс. полевых мероприятий и 11 проверок субъектов хозяйствования, в результате которых выявлено свыше 5,2 тыс. нарушений законодательства. Из них около 3,1 тыс. нарушений правил любительского рыболовства и правил ведения рыболовного хозяйства, более 460 нарушений правил охоты и правил ведения охотничьего хозяйства и почти 1,2 тыс. нарушений правил лесопользования, а также почти 380 прочих нарушений.