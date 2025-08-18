В лесах, на реках и в охотничьих угодьях. Госинспекция за полгода выявила более 5,2 тыс. нарушений

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира подвели итоги первого полугодия 2025 года на заседании коллегии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспекцию.
В первом полугодии 2025 года проведено более 3,4 тыс. полевых мероприятий и 11 проверок субъектов хозяйствования, в результате которых выявлено свыше 5,2 тыс. нарушений законодательства. Из них около 3,1 тыс. нарушений правил любительского рыболовства и правил ведения рыболовного хозяйства, более 460 нарушений правил охоты и правил ведения охотничьего хозяйства и почти 1,2 тыс. нарушений правил лесопользования, а также почти 380 прочих нарушений.
Кроме того, изъято почти 7,7 тыс. сетей общей длиной почти 280 км и около 3,5 тыс. прочих запрещенных орудий рыболовства. В том числе изъято более 110 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и более 400 прочих запрещенных орудий охоты.
На коллегии обсуждены ключевые вопросы деятельности Госинспекции, включая факты системных нарушений законодательства в лесной отрасли, отмеченных в ряде регионов, в том числе в Могилевской и Гомельской областях.
Важной частью обсуждения стали вопросы выполнения поручений Президента Республики Беларусь за отчетный период. Отдельное внимание уделено организации работы с кадрами, в частности практике наставничества для новых сотрудников. В завершение заседания состоялось награждение ряда работников Государственной инспекции — отличившимся сотрудникам были вручены грамоты в знак признания их добросовестного труда и значительного вклада в деятельность ведомства. -0-