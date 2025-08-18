Сервис для подтверждения возраста без паспорта появится в России

Кроме того, с 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрические данные для оформления билетов и посадки на поезд, если у перевозчика есть такая техническая возможность. Для этого будет также использоваться Единая система идентификации и аутентификации и Единая биометрическая система.