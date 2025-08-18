Сервис для подтверждения возраста без паспорта появится в России

Профильные технические специалисты создадут в России специальный сервис, который позволит подтверждать возраст при покупке товаров без необходимости предъявлять паспорт. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий.
По словам представителей оператора, российское правительство уже подготовило соответствующий проект постановления. Они уточнили, что для подтверждения возраста гражданина будет использоваться сразу ряд государственных информационных систем, в том числе мессенджер Max.
— Разрабатывается цифровой сервис для подтверждения возраста при приобретении товаров с возрастными ограничениями, — передает сообщение центра ТАСС.
Кроме того, с 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрические данные для оформления билетов и посадки на поезд, если у перевозчика есть такая техническая возможность. Для этого будет также использоваться Единая система идентификации и аутентификации и Единая биометрическая система.
Помимо этого, процедура предполетного оформления с использованием биометрических данных может стать доступной в крупнейших аэропортах, включая Шереметьево, в 2028—2029 годах.