Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вновь подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО

Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО. Об этом он заявил в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО. Об этом он заявил в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам главы американского государства, речь о недопустимости присоединения Украины к альянсу шла задолго до президентства Владимира Путина. Он заверил, что в то же время Киев может рассчитывать на альтернативные и «очень хорошие» гарантии.

— Сейчас у нас есть люди, которые ждут в другой комнате. Они все приехали сюда из Европы — самые большие люди в Европе — и они хотят дать им защиту. Они очень сильно переживают по этому поводу, и мы поможем им в этом, — передает слова Трампа телеканал Sky News.

СМИ сообщили, что президент США обсудил с главами государств Европейского союза возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса.

Сам Трамп не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией.

Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что американский президент и его российский коллега в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше