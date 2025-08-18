Трамп вновь подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО

Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО. Об этом он заявил в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
По словам главы американского государства, речь о недопустимости присоединения Украины к альянсу шла задолго до президентства Владимира Путина. Он заверил, что в то же время Киев может рассчитывать на альтернативные и «очень хорошие» гарантии.
— Сейчас у нас есть люди, которые ждут в другой комнате. Они все приехали сюда из Европы — самые большие люди в Европе — и они хотят дать им защиту. Они очень сильно переживают по этому поводу, и мы поможем им в этом, — передает слова Трампа телеканал Sky News.
СМИ сообщили, что президент США обсудил с главами государств Европейского союза возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса.
Сам Трамп не раз публично подчеркивал, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО в рамках военного конфликта с Россией.
Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что американский президент и его российский коллега в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.