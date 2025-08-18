В Белом доме снова обсудили внешний вид Зеленского

В Белом доме вновь обсудили внешний вид президента Украины Владимира Зеленского. Журналист, который раскритиковал образ украинского лидера во время его скандального визита в Вашингтон в феврале, выступил из толпы, похвалил внешний вид Зеленского и принес извинения за нападки. Президент США Дональд Трамп присоединился и также похвалил костюм украинского коллеги.
— Выглядите прекрасно в этом костюме! Выглядите отлично! Я приношу свои извинения, — сказал журналист, говоря с президентами.
В свою очередь Трамп заявил, что тоже «это сказал», и напомнил Зеленскому, что это именно тот человек, который «в прошлый раз напал» на украинского лидера. Зеленский в свою очередь одобрительно кивнул и сказал, что помнит репортера.
Трансляцию переговоров ведет телеканал Sky News.
На встречу со спецпосланником президента Соединенных Штатов Америки Китом Келлогом, которая произошла вечером того же дня, Зеленский пришел в простой черной футболке. Келлог же прибыл на встречу в строгом костюме с галстуком.
По информации издания Axios, американская администрация пыталась уточнить у украинских чиновников, наденет ли Зеленский костюм перед встречей с Трампом. При этом в Киеве якобы пообещали, что на украинском лидере будет черный пиджак.
Трамп лично встретил Зеленского у Белого дома и поприветствовал гостя, когда тот вышел из автомобиля, пожав ему руку. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.