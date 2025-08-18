Трамп рассказал, кто теперь будет оплачивать оружие для Украины

Страны НАТО будут оплачивать поставки американского оружия на Украину, сообщил президент США Дональд Трамп. Он пояснил, что Соединенные Штаты предоставляют альянсу современное военное оборудование, а страны НАТО самостоятельно решают, как его использовать. По словам Трампа, это лучшее оборудование в мире, и страны альянса платят за него США.
В ходе встречи с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа Трамп заявил, что Украина не войдет в состав НАТО. Он подчеркнул, что перспективы присоединения Киева к альянсу отсутствуют.
Кроме того, Трамп допустил возможность размещения американских войск на территории Украины. Он отметил, что решение по этому вопросу может быть объявлено в течение дня. Также президент США сообщил, что в тот же день он планирует обсудить вопросы безопасности с лидерами семи крупных государств. По его словам, это позволит обеспечить значительную помощь в сфере безопасности.
После переговоров с Зеленским Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.