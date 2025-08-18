Трамп рассказал, кто теперь будет оплачивать оружие для Украины

Кроме того, Трамп допустил возможность размещения американских войск на территории Украины. Он отметил, что решение по этому вопросу может быть объявлено в течение дня. Также президент США сообщил, что в тот же день он планирует обсудить вопросы безопасности с лидерами семи крупных государств. По его словам, это позволит обеспечить значительную помощь в сфере безопасности.