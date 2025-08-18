Во всем мире произошел масштабный сбой YouTube и Starlink

Во всем мире произошел масштабный сбой в работе спутникового интернета Starlink и видеохостинга YouTube. Об этом говорят данные сервиса DownDetector, отслеживающего работоспособность сайтов.
Больше всего на Starlink жалуются жители Соединенных Штатов. Всего зафиксировано более 40 тысяч сбоев. При этом на работу YouTube в основном жалуются немцы — DownDetector зафиксировал почти 19,5 тысячи жалоб из Германии.
Согласно инфографикам, массовый рост жалоб на сбой в YouTube начался в 20:00 по московскому времени. Из России поступило почти 600 жалоб.
31 июля произошел масштабный сбой в мессенджере Telegram, вызванный обновлением платформы. Больше всего жалоб на работу программы поступило из Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской и Тюменской областей.
До этого сбой в работе Telegram происходил 28 июля. Согласно сообщениям пользователей, приложение долго загружалось, а сообщения приходили с задержкой.
В тот же день технические проблемы зафиксировали в работе портала «Госуслуги». Согласно жалобам россиян, они не могли зайти в личный кабинет. Больше всего сообщений поступило из Москвы и Калужской области.