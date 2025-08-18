Декретные 2025: как понять, сколько получишь и как увеличить выплату

Белая зарплата. Чем выше официальный доход, тем больше и декретные. Зарплата «в конверте» при расчете не учитывается, поэтому два года до ухода в декрет лучше иметь прозрачные и подтвержденные доходы. Правильный выбор лет. Бывает, что в расчетных двух годах попал декрет или период безработицы. В этом случае можно заменить годы — взять те, когда доход был выше. Для этого пишется заявление, и соцфонд пересчитает выплаты. Региональные доплаты. В некоторых регионах действуют свои меры поддержки семей — от единовременных выплат до ежемесячных пособий. Например, в Санкт-Петербурге доплачивают к материнскому капиталу до 203 тысяч. Их можно получить вместе с федеральными, поэтому лучше уточнить в местной соцзащите или на «Госуслугах». Сроки и условия в разных регионах отличаются. Некоторые требуют постановки на учет в беременности до 12 недель, другие — наличие постоянной регистрации или проживания. Районные коэффициенты. Если женщина живет и работает на Севере или в приравненных к нему районах, выплаты автоматически возрастают. Иногда это прибавка в десятки тысяч рублей.