Декретные 2025: как понять, сколько получишь и как увеличить выплату

В 2025 году будущие мамы смогут рассчитывать на декретные выплаты.
В 2025 году каждая будущая мама может рассчитывать на декретные выплаты. Но сколько она получит и какие пособия положены — зависит от статуса, официального дохода и региона. Какие виды выплат существуют, кто их получает и как увеличить сумму пособия — в материале URA.RU.
Какие виды декретных выплат существуют.
Пособие по беременности и родам (БиР) — самое основное. Выплачивается в период отпуска по беременности и родам. Размер зависит от среднего дневного заработка за два предыдущих года. Максимальная сумма за 140 дней отпуска в 2025 году составляет 794 355,80 ₽ Минимальная — 103 285 ₽
Также платится пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Выплачивается в период ухода за ребенком до 1,5 лет. Размер составляет 40% от среднего заработка, но не менее 9000 рублей и не более 69 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, выплачивается единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель). Предназначено малообеспеченным семьям. Размер фиксированный и составляет 42 600 ₽
Кто и когда получает декретные.
Декретные выплаты — это деньги, которые женщина получает именно за период отпуска по беременности и родам. Право на них закреплено в законе (подробнее почитать можно тут), и получить пособие можно не только в случае классической работы «по найму».
Кто имеет право на декретные:
официально трудоустроенные женщины;студентки-очницы;военнослужащие по контракту;безработные, но только если компания ликвидирована (это важная оговорка — просто уволенным пособие не положено);усыновительницы новорожденного (если подпадают под одну из этих категорий).
Если женщина — ИП или самозанятая, у нее будут свои правила получения декретных. Она должна заранее заключить договор добровольного страхования в Соцфонде и хотя бы год платить взносы (МРОТ? 2,9%? 12). Если этого не сделано — пособия не будет.
Те, кто совмещают работы, могут рассчитывать на выплату с каждого места работы, но только если два года до декрета они трудились там непрерывно. Если же была смена работодателя, пособие назначается по одному месту, но в расчет включат все официальные доходы за два года.
Важно понимать: декретные начисляют только в момент, когда женщина реально уходит в отпуск по беременности и родам. Если она решила продолжить работать и не оформлять больничный, ей будут платить зарплату, но не пособие. Одновременно получать и то, и другое нельзя.
И еще: пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получать не только мама, но и папа, бабушка или другой родственник, если именно они оформят отпуск по уходу. А вот декретные по беременности и родам — только за женщиной.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛьготы для многодетных семей: что положено родителям в 2025 году.
Сроки декретного отпуска.
Декрет — это не «годами сидеть дома», как часто думают. В юридическом смысле под ним понимают именно отпуск по беременности и родам, который оформляется по больничному листу. Такой лист будущей маме выдают обычно на 30-й неделе беременности (или на 28-й — если ожидается двойня или тройня).
Продолжительность отпуска зависит от того, как проходит беременность и роды (подробнее о сроках можно почитать в законе номер 81):
140 дней — стандарт: 70 до родов и 70 после, если все прошло без осложнений.156 дней — если роды были трудными, с осложнениями.194 дня — при многоплодной беременности (например, двойня или тройня).
Есть и особый случай: усыновление новорожденного. Женщина (или мужчина) получает отпуск:
на 70 дней — если усыновлен один ребенок;на 110 дней — если детей сразу несколько.
Отпуск дается именно по больничному, а пособие платят за все дни разом — сразу за весь период. Но не стоит откладывать оформление: подать документы на выплату нужно не позже, чем через шесть месяцев после окончания декрета. Если пропустить срок — деньги «сгорят», восстановить их будет невозможно. Даже если задержаться на день.
Еще одна тонкость: декрет можно «отодвинуть» на несколько дней, если мама не ушла в отпуск вовремя (например, продолжала работать до начала родов). Тогда после родов отпуск продлевается на то количество дней, которое она «отработала» вместо больничного.
Размер пособий по уходу за ребенком (до 1,5 года) составляет 40% среднего заработка за два предыдущих годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Размер декретных выплат в 2025.
Размер пособия напрямую зависит от того, какой у женщины статус. Вот основные варианты:
Работающие официально — получают 100% среднего заработка за два предшествующих года (с той суммы, на которую шли страховые взносы).Стаж меньше полугода — здесь выплаты ограничены МРОТ. В 2025 году это 22240 рублей в месяц, плюс учитывается районный коэффициент, если он действует в регионе. Безработные из-за ликвидации компании — получают сумму в размере 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в своем регионе. Студентки-очницы — пособие равно размеру стипендии. Военнослужащие-контрактницы — получают свое денежное довольствие.
При этом если за последние два года у женщины не было дохода или он оказался ниже МРОТ, при расчете берут именно МРОТ, а не «пустые» доходы.
Для тех, кто живет и работает в районах с коэффициентом (например, на Севере), пособие считается с учетом этого коэффициента. Причем он применяется уже на этапе сравнения заработка с МРОТ, а не «прикручивается» в конце, как это было раньше.
Если у женщины был перерыв в работе (например, отпуск по уходу за предыдущим ребенком), она может подать заявление о замене лет в расчетном периоде — тогда вместо «нулевых» доходов возьмут более ранние годы с зарплатой.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакие выплаты и льготы для семей предусмотрены в 2025 году. Список.
Как рассчитать декретные выплаты.
Чтобы понять, сколько именно пособие составит в конкретном случае, используется четкая формула, закрепленная в законе:
Пособие по беременности и родам = (сумма дохода за два предыдущих календарных года / 730)? количество дней отпуска.
Вот алгоритм расчета:
Берем доход за два года. Учитывается только «белая» зарплата и выплаты, с которых платились страховые взносы. Исключаем определенные периоды. Не берем в расчет дни больничных, отпуска по уходу за ребенком или прошлых декретов. Делим сумму дохода на количество календарных дней (обычно 730, в високосный год — 731). Умножаем среднедневной заработок на продолжительность отпуска по беременности и родам (140, 156 или 194 дня — в зависимости от ситуации).
Но у декретных выплат всегда есть «коридор» — нижняя и верхняя границы. Это нужно, чтобы защитить и тех, у кого небольшой доход, и одновременно не позволить делать выплаты бесконечно высокими.
Минимум считают от МРОТ. Даже если официальная зарплата была низкой или ее не было вовсе (например, из-за декрета или больничных), женщина все равно получит не меньше установленного порога. В 2025 году это примерно 103 285 рублей за 140 дней стандартного отпуска (если осложненные роды — больше).А вот максимум связан с предельной базой для страховых взносов. То есть даже если зарплата у женщины очень высокая, при расчете пособия учитывается только часть дохода — та, с которой реально платились взносы в Соцфонд. В 2025 году потолок составляет 794 355,80 рублей за 140 дней.
Минимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году — 103 тысячиФото: Илья Московец © URA.RU.
Какие документы нужны, чтобы оформить декретные.
Чтобы получить пособие по беременности и родам, придется подготовить пакет документов:
Сведения о застрахованном лице — обычно это передают при устройстве на работу, но, если не сделали, можно подать позже. Электронный больничный (ЭЛН) с кодом «декрет». Именно он является основанием для назначения выплат. Заявление о замене лет (если нужно учесть более ранние годы заработка).
С 2025 года работодатели обязаны подключиться к системе социального электронного документооборота (СЭДО), через нее и будут идти все документы по декретным и пособиям при рождении ребенка. Для выплат по уходу за ребенком до полутора лет по-прежнему нужно подать отдельное заявление.
Как получить максимальные декретные.
Размер пособия по беременности и родам всегда рассчитывается из официального заработка. Поэтому будущая мама может заранее позаботиться о том, чтобы выплаты оказались ближе к верхней планке, а не к минималке. Вот что реально влияет:
Белая зарплата. Чем выше официальный доход, тем больше и декретные. Зарплата «в конверте» при расчете не учитывается, поэтому два года до ухода в декрет лучше иметь прозрачные и подтвержденные доходы. Правильный выбор лет. Бывает, что в расчетных двух годах попал декрет или период безработицы. В этом случае можно заменить годы — взять те, когда доход был выше. Для этого пишется заявление, и соцфонд пересчитает выплаты. Региональные доплаты. В некоторых регионах действуют свои меры поддержки семей — от единовременных выплат до ежемесячных пособий. Например, в Санкт-Петербурге доплачивают к материнскому капиталу до 203 тысяч. Их можно получить вместе с федеральными, поэтому лучше уточнить в местной соцзащите или на «Госуслугах». Сроки и условия в разных регионах отличаются. Некоторые требуют постановки на учет в беременности до 12 недель, другие — наличие постоянной регистрации или проживания. Районные коэффициенты. Если женщина живет и работает на Севере или в приравненных к нему районах, выплаты автоматически возрастают. Иногда это прибавка в десятки тысяч рублей.