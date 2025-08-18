Макрон пропустил встречу Зеленского с европейскими лидерами в США

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с лидерами стран Европы, которая состоялась в украинском посольстве в США. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
При этом источник не сообщает, планировал ли французский президент присутствовать на встрече и случайно опоздал на мероприятие, либо изначально не планировал посещать ее из-за своего позднего прибытия в Соединенные Штаты.
Как сообщало издание, Макрон прибыл в Белый дом, где проходят переговоры президента США Дональда Трампа и Зеленского, самым последним из лидером стран Европы.
Ранее KP.RU сообщал, что Трамп не стал лично встречать европейских лидеров, прибывших в резиденцию президента США для участия в переговорах по ситуации на Украине. Известно, что церемонию возглавила руководитель протокола Белого дома Моника Краули.