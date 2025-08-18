Назвавшие россиянку «свиньей» в Адлере мужчины сделали неожиданное заявление

Оскорбившие блогершу в Адлере мужчины заявили, что готовят встречный иск. По словам одного из участников конфликта, женщина якобы украла у него деньги, а он сохранил свое мужское достоинство. Об этом пишет ИА Регнум.
Ранее в сети появилось видео происшествия, на котором молодые люди на армянском языке называли женщину страшной и «свиньей», а также облили ее лимонадом.
В беседе с изданием участник конфликта заявил, что россиянка якобы изначально подошла близко к их компании, и они испугались. По его словам, женщина была в татуировках, в каком-то ярком наряде, с длинными ногтями.
Также мужчина добавил, что у них на кассе выпали 5 000 рублей, и кассир сказала, что их подняла эта блогерша.
«Мы попросили ее вернуть деньги, но она начала кричать и провоцировать», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что руку на женщину они не поднимали, но признал, что сок действительно вылили, и начали ее оскорблять, когда она якобы «довела».
Участник конфликта заявил, что мужчины собираются писать на нее заявление в полицию.
Ранее стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил у руководителя СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о ходе проверки по факту оскорбления блогерши Алины Ростовской на одной из улиц Адлера.
