WSJ: Украина допускает фактический контроль России над новыми регионами

Киев может признать фактический контроль России над новыми регионами, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских чиновников.
При этом юридическое признание этих территорий Москвой Украина предоставлять не намерена. По данным издания, власти Киева готовы обсуждать фактическое управление Россией новыми регионами, но категорически отказываются закреплять их правовой статус за Москвой.
Стоит отметить, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса посетили Белый дом, где провели встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает BBC, Палиса представил на переговорах карту, которая может стать основой для обсуждения территориальных вопросов.
В поездке в Вашингтон Владимира Зеленского также сопровождали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова и замминистра иностранных дел Сергей Кислица.