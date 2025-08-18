Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Украина допускает фактический контроль России над новыми регионами

Киев может признать территории российскими фактически, но не юридически.

Источник: Комсомольская правда

Киев может признать фактический контроль России над новыми регионами, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

При этом юридическое признание этих территорий Москвой Украина предоставлять не намерена. По данным издания, власти Киева готовы обсуждать фактическое управление Россией новыми регионами, но категорически отказываются закреплять их правовой статус за Москвой.

Стоит отметить, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса посетили Белый дом, где провели встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает BBC, Палиса представил на переговорах карту, которая может стать основой для обсуждения территориальных вопросов.

В поездке в Вашингтон Владимира Зеленского также сопровождали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова и замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше