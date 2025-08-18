WSJ: Украина допускает фактический контроль России над новыми регионами

Стоит отметить, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса посетили Белый дом, где провели встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает BBC, Палиса представил на переговорах карту, которая может стать основой для обсуждения территориальных вопросов.