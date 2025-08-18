Ричмонд
Минпросвещения утвердило календарь школьных каникул на 2025−2026 учебный год

Школы в России сами принимают решение о конкретных сроках проведения каникул, поэтому даты от одного учебного заведения к другому могут отличаться. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, подготовив при этом рекомендуемый график каникул.

Согласно информации ведомства, при системе обучения по четвертям школьные каникулы следует проводить с 25 октября по 2 ноября 2025 года, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года, а также с 27 мая по 31 августа 2026 года, передает официальный Telegram-канал министерства.

Минпросвещения также установило годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый класс. Количество учебных периодов в первом полугодии не превышает восемь недель, а во втором — 10 для первоклассников и 11 для учеников со второго по девятый классы.

Скоро для миллионов российских детей впервые прозвенит школьный звонок. Сборы в школу — это ответственная задача. Важно, чтобы рюкзак, с которым ребенок будет ходить на занятия, не повредил его осанку. Как выбрать сумку для учебников и других принадлежностей, не навредив здоровью первоклассника, разбиралась «Вечерняя Москва».