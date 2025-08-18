Минпросвещения утвердило календарь школьных каникул на 2025−2026 учебный год

Согласно информации ведомства, при системе обучения по четвертям школьные каникулы следует проводить с 25 октября по 2 ноября 2025 года, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года, а также с 27 мая по 31 августа 2026 года, передает официальный Telegram-канал министерства.