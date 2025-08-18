СМИ: Напротив стола Трампа в Белом доме развернули огромную карту Украины

Перед началом закрытой части переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома развернули огромную карту Украины. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщает BBC.
По информации вещателя, карту установили прямо напротив президентского стола Трампа. Снимок с ней публикует Telegram-канал РИА Новости.
Встреча Трампа и Зеленского началась вечером того же дня по московскому времени. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.
Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.
Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности. Однако Трамп пригрозил собеседнику полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».