ХАМАС согласился на предложение о двухмесячном прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС одобрило предложение Египта и Катара о перемирии в секторе Газа. Соглашение предусматривает прекращение боевых действий на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению войны с Израилем. Об этом сообщил египетский источник.
По словам источника, ХАМАС согласился освободить половину израильских заложников в обмен на освобождение части палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Соглашение также включает доставку гуманитарной помощи в Газу для обеспечения жителей всем необходимым.
Телеканал Al Jazeera уточнил, что процесс передачи заложников пройдет в два этапа. ХАМАС также передаст тела погибших. По разным данным, в плену у движения остаются около 50 израильских заложников.
Ранее, 14 августа, стало известно, что ХАМАС готов вывести своих бойцов из сектора Газа, если Израиль отведет войска на заранее согласованные позиции. Источник подчеркнул, что движение стремится сохранить жизни заложников. Представители ХАМАС в Каире передали египетским посредникам свои условия для достижения перемирия в регионе.