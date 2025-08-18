Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС согласился на предложение о двухмесячном прекращении огня в Газе

ХАМАС может освободить половину заложников в случае прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Палестинское движение ХАМАС одобрило предложение Египта и Катара о перемирии в секторе Газа. Соглашение предусматривает прекращение боевых действий на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению войны с Израилем. Об этом сообщил египетский источник.

По словам источника, ХАМАС согласился освободить половину израильских заложников в обмен на освобождение части палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Соглашение также включает доставку гуманитарной помощи в Газу для обеспечения жителей всем необходимым.

Телеканал Al Jazeera уточнил, что процесс передачи заложников пройдет в два этапа. ХАМАС также передаст тела погибших. По разным данным, в плену у движения остаются около 50 израильских заложников.

Ранее, 14 августа, стало известно, что ХАМАС готов вывести своих бойцов из сектора Газа, если Израиль отведет войска на заранее согласованные позиции. Источник подчеркнул, что движение стремится сохранить жизни заложников. Представители ХАМАС в Каире передали египетским посредникам свои условия для достижения перемирия в регионе.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше