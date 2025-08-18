В Минске усилят контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси

Столичной Госавтоинспекцией во взаимодействии с Транспортной инспекцией и налоговыми органами будут организованы масштабные рейды. Особое внимание будет уделено следующим нарушениям: управление автомобилем в состоянии опьянения, вождение без прав на управление, обгон в запрещенных местах, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов, использование неисправного транспорта или отсутствие необходимых разрешений, а также несоблюдение условий безопасной перевозки пассажиров. Дополнительно планируется усилить контроль за деятельностью иностранных водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.