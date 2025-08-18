В Минске усилят контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 19 по 22 августа пройдет профилактическое мероприятие по контролю за перевозками пассажиров автомобилями-такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Столичной Госавтоинспекцией во взаимодействии с Транспортной инспекцией и налоговыми органами будут организованы масштабные рейды. Особое внимание будет уделено следующим нарушениям: управление автомобилем в состоянии опьянения, вождение без прав на управление, обгон в запрещенных местах, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов, использование неисправного транспорта или отсутствие необходимых разрешений, а также несоблюдение условий безопасной перевозки пассажиров. Дополнительно планируется усилить контроль за деятельностью иностранных водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.
Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, что любое нарушение ПДД наказуемо. В Минске круглосуточно работает республиканская система мониторинга общественной безопасности: видеокамеры в автоматическом режиме выявляют правонарушения на дорогах. «Более того, не стоит забывать о том, что, нарушая ПДД, вы создаете угрозу своей безопасности, а также безопасности других участников дорожного движения», — отметили правоохранители. -0-