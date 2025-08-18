Минпросвещения объявило календарь школьных каникул на новый учебный год

В сообщении указано, что для школ, работающих по четвертям, рекомендованы следующие даты каникул: осенние — с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября); зимние — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; весенние — с 28 марта по 5 апреля 2026 года; летние — с 27 мая по 31 августа 2026 года.