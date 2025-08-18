Белый дом: Трамп и Зеленский не выступят с совместным заявлением

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский и Дональд Трамп, как ожидается, не выступят с совместным заявлением по итогам переговоров. Это следует из расписания Белого дома.
Отдельного заявления для прессы также не запланировано. По состоянию на 21.00 по Москве оно не было анонсировано, передает РИА Новости.
Встреча Трампа и Зеленского началась вечером того же дня по московскому времени. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.
Тем временем началась закрытая часть переговоров. По информации британского телевидения, перед ее началом в Овальном кабинете Белого дома развернули огромную карту Украины.
Сам Зеленский утверждает, что Украина вместе с европейскими коллегами готова к «реальному перемирию» и «созданию новой архитектуры безопасности». Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.
Кроме того, появилась информация о том, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности. Однако Трамп пригрозил собеседнику полной остановкой помощи Киеву от Вашингтона в случае, если сегодня не будет «готова сделка».