Материальную помощь после атаки БПЛА в Ростове получат 57 горожан

В Ростове создали списки для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим от атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

После атаки БПЛА в Ростове единовременную материальную помощь получат 57 человек в Октябрьском районе. Для этого уже подготовлены списки по 44 заявлениям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Также он добавил, что специалисты уже обследовали 34 адреса, полностью завершив проверку в 12 квартирах. В пяти жилых помещениях полностью заменили оконные конструкции, продолжаются замеры для последующего ремонта в остальных пострадавших квартирах.

В Ростове на выходных выполнялись восстановительные работы после атаки БПЛА.

