Материальную помощь после атаки БПЛА в Ростове получат 57 горожан

После атаки БПЛА в Ростове единовременную материальную помощь получат 57 человек в Октябрьском районе. Для этого уже подготовлены списки по 44 заявлениям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Также он добавил, что специалисты уже обследовали 34 адреса, полностью завершив проверку в 12 квартирах. В пяти жилых помещениях полностью заменили оконные конструкции, продолжаются замеры для последующего ремонта в остальных пострадавших квартирах.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Ростове на выходных выполнялись восстановительные работы после атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше