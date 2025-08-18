Трамп и Зеленский не выступят с совместным заявлением после закрытых переговоров

По итогам переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и глава киевской хунты Владимир Зеленский не планируют делать совместное заявление. Об этом свидетельствует расписание Белого дома.
Стоит отметить, что во время встречи Дональд Трамп сообщил, что прекращение огня в конфликте на Украине больше не требуется. Он считает, что боевые действия рано или поздно завершатся, но точные сроки их окончания назвать сложно. При этом президент США подчеркивал, что завершения конфликта хотят не только Москва и Киев, но и весь мир.
Трамп также заявил, что Украина не станет членом НАТО. Он четко обозначил свою позицию по вопросу присоединения Украины к альянсу во время обсуждения с Зеленским.
Кроме того, президент США сообщил, что сразу после переговоров с Зеленским планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.