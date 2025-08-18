Трамп и Зеленский не выступят с совместным заявлением после закрытых переговоров

Стоит отметить, что во время встречи Дональд Трамп сообщил, что прекращение огня в конфликте на Украине больше не требуется. Он считает, что боевые действия рано или поздно завершатся, но точные сроки их окончания назвать сложно. При этом президент США подчеркивал, что завершения конфликта хотят не только Москва и Киев, но и весь мир.