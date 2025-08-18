«Рабство и нищеблудство»: в Сочи резко высказались о жадных отдыхающих

Владелица нескольких курортных отелей в Сочи опубликовала пост на одном из туристических форумов, в котором обрушилась с гневной тирадой на экономных туристов. На это обратило внимание издание «Турдом».
Женщина выразила искреннее недоумение, зачем ехать без денег в отпуск на юг, при этом на всем экономить и жилье выбирать самое дешевое.
По словам хозяйки отелей, экономные россияне выбирают комнаты с пыльными пружинистыми диванами в скворечниках и хрущобах не на первой линии, с плитой и микроволновкой.
По мнению женщины, люди приезжают и мучают не только себя, но и детей, торгуясь «за комнатушк», готовя в отпуске и экономя на такси и экскурсиях.
Она заявила, что отпуск в итоге превращается в хозяйственный квест «выживи сам». И назвала это «рабством и нищеблудством».
Некоторые подписчики телеграм-канала издания поддержали ее мнение. Однако другие высказались против.
Коллега предпринимательницы из Сочи отметил, что у него три отеля среднего уровня, но ему равно, как и где питаются отдыхающие и на чем экономят.
В спор ввязались и туристы, которые заявили, что дело зачастую не в их прижимистости, а в качестве сервиса.
