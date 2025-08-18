Ричмонд
Сборник «ПоэZия русской зимы» включили в список внеклассного чтения

Сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошел в школьный список для внеклассного чтения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов, сообщается на сайте телеканала.

«Сборник RT “ПоэZия русской зимы” вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов», — говорится в сообщении.

Также на сайте RT говорится, что в книге — работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО. Подчеркивается, что стихотворения отбирала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

